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24 января горсовет рассмотрит петиции Никитенко и Мазур

24 января в 14.00 состоится внеочередное заседание сессии городского совета. На рассмотрение вынесены вопросы "О рассмотрении электронной петиции Никитенко С.В." и "О рассмотрении электронной петиции Мазур Е.А.".

Соответствующее распоряжение подписал сегодня Херсонский городской председатель Владимир Миколаенко, сообщается на сайте города.

Речь идет, в частности, об электронной петиции "Признать 16 января памятной датой День защиты лавок от Елены Мазур" и о петиции о ликвидации КП "Парки Херсона".

Обе набрали необходимо несколько голосов для вынесения вопросов на рассмотрение сессии.

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