Соцопрос: Херсонцы против родительских взносов в школах

Социологическая лаборатория ХОО КВУ обратились к горожанам с просьбой предложить свой вариант с решением проблем взносов на содержание школ и детских садиков. Был задан такой вопрос: «Сегодня стоит острая проблема сбора взносов с родителей в школах и детских садиках. Как упорядочить эти взносы, чтобы не нарушить жизнеобеспечение учебных заведений?».

Взносы надо запретить. Учебные заведения должны финансироваться из бюджета- считают 45,3% опрошенных. Все взносы должны быть добровольными – уверены 28,4%. Необходимо запретить собирать взносы на подарки учителям – считают 27,1% херсонцев. Повысить контроль за тратами – думают, что это эффективно 22,2% опрошенных. Предлагают определить конкретный перечень статей расходов, куда могут тратиться взносы - 21,8%. Предлагают ввести размер вноса на содержание школы в зависимости от материального состояния семьи - 18,0%.

А вот доверить контроль родительских взносов депутатам готовы только 2,4% горожан.



