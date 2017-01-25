Общественные слушания по тарифам на транспорт - в понедельник

30 января в 10.00 в большом зале городского совета состоятся общественные слушания по проекту решения исполнительного комитета Херсонского городского совета «Об установлении тарифа на услуги пассажирского автомобильного транспорта на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Херсоне по перевозке одного пассажира».

Отметим, что не все перевозчики предоставили расчеты по просьбе Общественного совета при мэре. Однако сегодня на сайте города появилась информация, что перевозчик ОАО "Рембыттехника-Херсон" обнародовал расчеты тарифа на услуги автомобильного транспорта. По состоянию на июль 2017 тариф, который бы обеспечивал предприятию возмещение обоснованных текущих расходов и прибыльность работы, составлял около 10 гривен.