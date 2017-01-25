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Перевозчики продолжают предоставлять расчеты. Меньше 5 гривен не получается!

Как мы уже писали, перевозчик ОАО "Рембыттехника-Херсон" обнародовал расчеты тарифа на услуги автомобильного транспорта. По состоянию на июль 2017 тариф, который бы обеспечивал предприятию возмещение обоснованных текущих расходов и прибыльность работы, составлял около 10 гривен. Вслед за коллегами расчеты предоставили и ПФ "МИС", а также ТВО "Іксора".

Как сообщается на сайте горсовета, по расчетам фирмы-перевозчика "МИС", на примере автобусного маршрута №38 "сел.Киндийка-ул.Потемкинская- ул.Вишневая" в обычном режиме движения автобусами марок "Богдан-А092" экономически обоснованный тариф составляет 9,97 грн.

А На примере автобусного маршрута № 43 перевозчика ТПО "Иксора" при стоимости 1 л.топлива 19,16 грн / л. себестоимость перевозки 1 пассажира составляет 5,04 грн.

Отметим, что завтра в 13.30 в малом зале горсовета соберется по этому вопросу Общественный совет при мэре, а в понедельник, 30 января, в 10.00 в большом зале состоятся общественные слушания.

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