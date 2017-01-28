Больше половины херсонцев против финансирования ФК «КРИСТАЛЛ» из городского бюджета
Когда депутаты предлагают финансировать футбольный клуб «Кристалл», они должны знать, что это непопулярно среди большинства херсонцев. Это показал соцопрос, проведенный Социологической лабораторией ХОО КВУ.
52,5% горожан против бюджетного финансирования. 37,8% херсонцев считают, что бюджетное финансирование допустимо, но только как часть средств.
Как рассказал руководитель опроса Дементий Белый, очень многие респонденты писали на анкетах критические отзывы о футбольном клубе. Вот некоторые из этих отзывов: «футбольный клуб нам не нужен», «вообще его убрать, они не играют, это не футбол. Отправить на детские футбольные школы», «нужно бороться с коррупцией в футбольном клубе», «Мне не понятен смысл функционирования полумертвой команды. Считаю, что в таком виде ФК Кристалл Херсону не нужен!».