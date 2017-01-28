Скоро в Украине заработает арабский банк
Недавно созданный Украино-Арабский деловой совет инициирует создание в Украине банка, учредителями которого полностью являлись бы крупные арабские бизнесмены. Об этом заявил президент Украино-Арабского делового совета Шейх Емад Абу Алруб, выступая в четверг, 26 января 2017 года, на первом заседании Совета с участием украинских и арабских деловых кругов.
«У нас есть идея – создать в Украине банк со 100% арабским капиталом. Это значительно облегчило бы выход на украинский рынок многих арабских компаний», - акцентировал Шейх Емад Абу Алруб, уточнив при этом, что в ходе переговоров представители Национального банка и Кабинета министров уже предварительно поддержали эту идею.
Шейх Емад Абу Алруб отметил, что в ходе первых заседаний Украино-Арабский деловой совет пока решает тактические задачи – нарабатывает повестку своей работы, а также налаживает контакты между украинскими и арабскими деловыми кругами. Главная же стратегическая цель Украино-арабского делового совета - способствовать привлечению в Украину не менее 100 млрд. долларов инвестиций.
«Арабские компании хотели бы вкладывать деньги в сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, а также крупные инвестиционные объекты. Украина очень богатая страна. Богатая на ресурсы и людей», - подчеркнул Шейх Емад Абу Алруб.
Вместе с тем он указал, что для привлечения инвестиций Украине предстоит принять защищающие иностранные инвестиции законы, искоренить коррупцию в судебной системе, а также облегчить получение виз для представителей деловых кругов.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины заявил, что приток прямых иностранных инвестиций по итогам текущего года составит 4,5 млрд долл. против 3,8 млрд долл., привлеченных в 2016 году.
В следующие годы при условии реформ и модернизации экономики приток инвестиций, по прогнозам правительства, может быть удвоен - до 8 млрд долл. и более.
В 2015 году инвестиции поступали из 125 стран мира. Вместе с тем, основными инвесторами Украины, на которых приходится 83,1% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.
«У нас есть идея – создать в Украине банк со 100% арабским капиталом. Это значительно облегчило бы выход на украинский рынок многих арабских компаний», - акцентировал Шейх Емад Абу Алруб, уточнив при этом, что в ходе переговоров представители Национального банка и Кабинета министров уже предварительно поддержали эту идею.
Шейх Емад Абу Алруб отметил, что в ходе первых заседаний Украино-Арабский деловой совет пока решает тактические задачи – нарабатывает повестку своей работы, а также налаживает контакты между украинскими и арабскими деловыми кругами. Главная же стратегическая цель Украино-арабского делового совета - способствовать привлечению в Украину не менее 100 млрд. долларов инвестиций.
«Арабские компании хотели бы вкладывать деньги в сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, а также крупные инвестиционные объекты. Украина очень богатая страна. Богатая на ресурсы и людей», - подчеркнул Шейх Емад Абу Алруб.
Вместе с тем он указал, что для привлечения инвестиций Украине предстоит принять защищающие иностранные инвестиции законы, искоренить коррупцию в судебной системе, а также облегчить получение виз для представителей деловых кругов.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины заявил, что приток прямых иностранных инвестиций по итогам текущего года составит 4,5 млрд долл. против 3,8 млрд долл., привлеченных в 2016 году.
В следующие годы при условии реформ и модернизации экономики приток инвестиций, по прогнозам правительства, может быть удвоен - до 8 млрд долл. и более.
В 2015 году инвестиции поступали из 125 стран мира. Вместе с тем, основными инвесторами Украины, на которых приходится 83,1% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.