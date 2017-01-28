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Рассрочка? Клиент Приватбанка? Можно и через Фейсбук...

Клиенты ПриватБанка будут оформлять рассрочку через Facebook. Для этого банк запускает новый бот-сервис @payparts. С его помощью пользователи популярной соцсети могут оформить желаемую сумму в кредит, а также найти товары, на которые действует программа беспроцентной рассрочки «Оплата частями».

«Рассрочку на оплату любых покупок теперь можно оформить за минуту без бумаг и необходимости посещать отделение банка», – говорит руководитель бизнеса по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов.

Новый сервис банка доступен всем держателям платежных карт ПриватБанка. Для использования бота достаточно перейти по ссылке https://www.messenger.com/t/payparts или набрать в поиске @payparts. Также бот позволит клиентам банка узнать доступный лимит использования сервисов рассрочки «Оплата частями» и «Мгновенная рассрочка», получать новости о выгодных предложениях торговых сетей.

ПриватБанк – первый украинский банк, который запустил сервис оформления кредита и получения информации по кредитным договорам в чате мессенджера Facebook. Чтобы получить желаемую сумму в кредит, достаточно указать в боте свой финансовый номер телефона, подтвердить через SMS-пароль, далее указать сумму и последние 4 цифры номера карты, на которую будут зачисляться деньги.


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