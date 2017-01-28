Если б завтра были выборы мэра, Миколаенко вышел бы во второй тур

Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы городского головы, то во второй тур снова бы вышли два кандидата – Владимир Миколаенко (16,9% горожан снова готовы отдать за него свои голоса) и Владислав Мангер (за него проголосовали бы 4,8% херсонцев).

Такие результаты соцопроса, проведенного социологической лабораторией ХОО КВУ.

Как рассказал голова ХОО КВУ Дементий Белый на пресс-конференции, при этом каждый пятый не хочет уже ходить на выборы (21,4%), а каждый третий не знает, за кого бы голосовал (31,3%).

"Кто еще бы в отсутствии предвыборной кампании в ближайшее воскресение претендовал бы на некоторое количество голосов? Мы определили список из четырнадцати фамилий (смотрите в приложении файл таблицы). Из перечисленных политиков 4% голосов набрал бы Андрей Гордеев, 3,8% - Артем Кияновский. 3% - Владимир Сальдо. Все остальные – прочно за пределами статистической погрешности", - озвучил Дементий Белый.