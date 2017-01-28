Политический бренд Владимира Миколаенко популярен среди горожан

Если бы в следующее воскресение состоялись выборы в Херсонский городской совет, то каждый пятый горожанин бы не пошел на выборы, а каждый третий не знал бы, за кого голосовать.В этом случае электоральным лидером стала бы ВО «Батькивщина» (9,8%), на втором месте среди предпочтений избирателей для нас совершенно неожиданно оказался Блок Владимира Миколаенко (9,3%). При том, что за партию «Херсонцы» проголосовало бы только 0,6% горожан.

Таковы результаты соцопроса, проведенного Социологической лабораторией ХОО КВУ.

Третье место получил бы Блок Петра Порошенко «Солидарность» (4,7%).

На четвертом «Оппозиционный блок» - 3,7%. На пятом – ВО «Свобода» 3,3% Смотрите результаты: