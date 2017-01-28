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Общественные слушания состоялись! Херсонцы - ЗА повышение цены на проезд

По итогам сегодняшних Общественных слушаний в Херсоне по вопросу повышения тарифов на перевозку в общественном транспорте большинство горожан проголосовали ЗА повышение тарифов.

Зарегистрировано было около 130 человек, 91 житель города проголосовал за повышение тарифов, 73 - против. 69 человек проголосовали за предложения, подготовленные инициативной группой, где идет речь в том числе об улучшении качества перевозок.

Резолюцию по итогам слушаний зачитывает член секретариата Ирина Зоря (на видео). 

Подробности позже.

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