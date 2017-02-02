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Як за вищу ціну отримати кращу якість перевезень? Завтра круглий стіл

2 лютого об 11:00 в Кризовому медіа-центрі Херсон (вул. Пилипа Орлика (9 Січня) 30, 1й поверх, 33 оф.) відбудеться круглий стіл з теми "Херсонські маршрутки: ціна та якість перевезень. Пошук шляхів вирішення проблеми". У понеділок відбулися громадські слухання з питання підвищення тарифів на громадський транспорт, вчора виконком не проголосував за підвищення проїзду в маршрутках, сьогодні місцева влада та громадськість у пошуках компромісу.

Як зробити підвищити не тільки ціну на проїзд, а й його якість? Про це будуть говорити на круглому столі.

Спікери:

•Олександр Мошнягул – голова Громадської ради при Херсонському міському голові

•Члени Громадської ради, активні громадяни, які брали участь в громадських слуханнях

•Представники фірм-перевізників

Запрошуються журналісти та активні громадяни.

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