Все маршрутки выедут на дороги, создана рабочая группа

До "часа пик" все перевозчики выведут транспорт на улицы города в полном объеме. Об этом сообщил журналистам городской голова Владимир Миколаенко после рабочего совещания с управлением транспорта и перевозчиками.





"Пока тариф остается на уровне трех гривен. Но есть понимание того, что такая цена не соответствует себестоимости перевозок", - подчеркивает городской голова, сообщает сайт горсовета.





С сегодняшнего дня будет создана рабочая группа, которая в течение нескольких месяцев будет работать отдельно по каждому перевозчику, внимательно изучит предоставленные ими экономические расчеты.





В ближайшее время тариф на городской автотранспорт все же повысят до 5 грн. Однако при этом будет учитываться соблюдение условий договора перевозчиками. В частности, функционирование ночных маршруток.





"Договорились, что каждая компания-перевозчик разработает и обнародует четкий график движения маршруток после 22:00, чтобы люди знали, когда именно им удобно будет уехать", - добавил Владимир Миколаенко.