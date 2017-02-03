Завтра - заседание Общественного совета
Завтра, 7 февраля, в 13.00 в Кризисном медиа-центре.Херсон (вул. Пилипа Орлика (9 Января) 30, 1й этаж, 33 оф.) состоится заседание Общественного совета при Херсонском городском голове.
На повестке дня - обсуждение результатов Общественных слушаний и ситуации с тарифами.
Напомним, что сегодня представители инициативной группы, обеспокоенные вопросом повышения тарифов на проезд в херсонском автотранспорте, передали городскому голове и членам исполкома письмо с просьбой отложить рассмотрение данного вопроса и не голосовать за повышение тарифов, пока рабочая группа не закончит переговорный процесс.