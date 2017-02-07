В феврале - главный фестиваль авторской музыки

18 февраля в 17:00 в Арт-Хабе состоится рок-концерт в полном электрическом звучании. Вечер обещает быть интересным так как в программе , как обычно, примут участие команды представляющие разные направления рок-музыки. Играть будут и херсонские музыканты, и гости из других городов.

Только авторский материал! Все музыканты исполняют композиции собственного сочинения!

Так же будем вспоминать безвременно ушедших в феврале музыкантов: Егора Летова и Кузьму Скрябина.





В концерте примут участие:





- WindMusic (г. Херсон) ( https://vk.com/muzyka.vetra );

- Артур Лях (гитарист) (г. Херсон) ( https://vk.com/id113156390 );

- Стас Ленин Band (г. Одесса) ( https://vk.com/stas_lenin_band );

- Need Some Air (г. Херсон) ( https://vk.com/needsomeair6 );

- Logus (г. Новая Каховка) ( https://vk.com/logusgroup );

- Child Roland (г. Херсон) ( https://vk.com/childrolandcrew );

- Zbroya (г. Херсон);

- Rawmaterials (г. Херсон) ( https://vk.com/rawmaterialsband ).

Оргвзнос остаётся прежним-10 гривен. Напоминаем, что собранные деньги идут исключительно на нужды, связанные с организацией концерта.

Распитие алкогольных напитков во время концерта воспрещено.