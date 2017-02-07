"Оппозиционный блок" посчитал стоимость продуктового набора. Выводы не утешительные

В прошедшие выходные активом партии Оппозиционный блок вышли на Центральный рынок и посчитали стоимость продуктового набора.

По списку потребительской корзины взяли только то, что соответствует месячной норме потребления, разработанной Кабмином Гройсмана. Крупы, хлеб, рыбу по сортам не делили. Из фруктов и ягод – только яблоки. Ни капли чая, кофе и других "деликатесов". Получилось 1225 грн. на человека. А еще надо оплатить коммунальные услуги, и купить элементарную одежду.

Об этом написал глава Херсонской областной парторганизации "Оппозиционного блока" Василий Федин на своей страничке в Фейсбуке.

"Напомню, что средняя пенсия в Украине составляет 1699,5 гривен.Шел четвертый год «жити по-новому", - пишет Федин и ниже приводит стоимость продуктов.

Хлеб 8,4 кг. Х 7 грн/600гр = 98 грн.

Макаронные изделия 300 гр. Х 15 грн/кг= 5 грн.

Мука 780 гр.Х 8 грн/кг= 6 грн.

Крупа 590 гр. Х 22 грн/кг = 13 грн.

Картошка 7 кг. Х 6 грн = 42 грн.

Овощи 6,6 кг. Х 4 грн/кг.= 26,7 грн.

Яблоки 5 кг.Х 12 грн = 60 грн.

Сахар 2 кг.Х 15 грн = 30 грн.

Кондитерские изд.1кг Х 150 грн.= 150 грн.

Масло подсолнечное 590 мл. Х 30 грн/л = 17,7 грн.

Говядина 1,3 кг Х 65 грн/кг = 84,5 грн.

Свинина 670 гр Х 65 грн/кг = 43,55 грн.

Птица 1,170гр Х 60 грн/кг = 70,2 грн.

Колбасные изделия 750 гр Х 100 грн/кг = 75 грн.

Сало 160 гр Х 50 грн/кг = 8 грн.

Субпродукты 330 гр Х 35 грн/кг =11,55 грн.

Рыба 1 кг. Х 75 грн/кг = 75грн.

Молоко 5 л. Х 19 грн/л = 95 грн.

Кисломолочные продукты 5 л.Х 22 грн/л = 110 грн.

Масло 400 гр. Х 20грн./200гр.= 40 грн.

Сыр тв. 290 гр. Х 100 грн/кг = 29 грн.

Сыр мягк. 830 гр. Х 100 грн/кг = 83 грн.

Сметана 400 гр. Х 50 грн/кг = 20 грн.

Яйца 18шт. Х 18 грн/дес. = 32,4 грн.

ИТОГО 1225 грн.