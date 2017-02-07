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Порошенко назначил глав Чаплынской, Голопристанской и Высокопольской РГА

Президент Украины Петр Порошенко назначил голов Чаплынской, Голопристанской и Высокопольской районных государственных администраций.

Сергей Старух назначен головой Высокопольской РГА (РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №31 / 2017-рп), Татьяна Гасаненко - головой Голопристанской РГА (РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №32 / 2017-рп) и Александр Бурейко - головой Чаплынской РГА (РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №33 / 2017-рп) со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством.

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