Порошенко назначил глав Чаплынской, Голопристанской и Высокопольской РГА
Президент Украины Петр Порошенко назначил голов Чаплынской, Голопристанской и Высокопольской районных государственных администраций.
Сергей Старух назначен головой Высокопольской РГА (РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №31 / 2017-рп), Татьяна Гасаненко - головой Голопристанской РГА (РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №32 / 2017-рп) и Александр Бурейко - головой Чаплынской РГА (РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ №33 / 2017-рп) со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством.