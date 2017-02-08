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На ремонт районных дорог выделены миллионы

На ремонт районных дорог выделены миллионы. Об этом сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Херсонской области Николай Савченко во время проведения совещания по приоритетным направлениям развития Великолепетиского, Верхнерогачицкого, Горностаивского и Нижнесерогозского районов.


Как сообщается на сайте ХОГА, 13 февраля объявлено тендерные торги по выделению средств в размере 1 млн грн на эксплуатационное содержание дорог местного значения в указанных районах. Далее средства будут выделяться по 1,6 и 2,5 млн грн в зависимости от протяженности автодорог в каждом районе отдельно.


Кроме того, во время доклада представителям местного самоуправления было отмечено, что начиная с 2018 года будет создан специальный дорожный фонд, средства которого будут оставаться на местах. Поэтому планирование ремонта дорог государственного значения соглашаться Укравтодором и облгосадминистрациями, а местный - Райавтодора и райсоветами.

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