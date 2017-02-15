С 1 марта в херсонских троллейбусах можно будет рассчитываться карточкой

На следующей неделе ГКП "Херсонэлектротранс" протестирует систему безналичной оплаты за проезд в троллейбусах.





С 1 марта эта система, по словам руководителя предприятия Егора Устинова, будет реализована в полном объеме, сообщается на сайте горсовета.





Справка. Для того, чтобы безналично заплатить за проезд в троллейбусе, необходимо смартфоном, где установлено соответствующее приложение, отсканировать QR-код на стикерах в троллейбусе, выбрать карту для оплаты и щелкнуть "Оплатить". После оплаты пассажир получает в приложении электронный билет и компостирует его, нажав соответствующую кнопку.