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Андрей Гордеев: "Главное - человеческий капитал"

После заседания коллегии ОГА 16 февраля глава области Андрей Гордеев провел брифинг для журналистов, в котором отметил, что главным в социальной сфере является формирование человеческого капитала, ведь потребность в новых специалистах наблюдается во всех областях.

Об этом сообщается на сайте Херсонской областной государственной администрации.

«Только в учебных заведениях области в 2017 году необходимо около 1500 работников. Именно поэтому мы сейчас готовим проект «Человеческий капитал», где сформируем за счет каких источников область будет обеспечена рабочими кадрами», - заявил Андрей Гордеев.

Что касается развития медицинской отрасли, в планы входит формирование госпитальных округов и создание их структуры, создание центров экстренной медицинской помощи в районах и обеспечение их машинами скорой помощи.

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