На Херсонщине создано 12 объединенных территориальных громад

Дальнейшее внедрение реформы децентрализации власти и поддержки процесса добровольного объединения территориальных громад обсудили на заседании коллегии ХОГА 16 февраля.В течение 2015-2016 годов было создано 12 объединенных территориальных громад в Белозерском, Высокопольском, Голопристанском, Каланчакском, Каховском, Олешковской и Чаплынском районах.





30 апреля этого года в соответствии с Постановлением ЦИК назначены первые выборы депутатов и глав местных советов еще 2-х объединенных громад - Горностаевской и Виноградовского (Олешковской район), сообщается на сайте Херсонской областной государственной администрации.





«Уже очевидна необходимость объединения общин до уровня финансовой состоятельности. Это обеспечит улучшение качества их жизни, в том числе совершенствования оказание услуг населению и решения проблем на местном уровне. Именно поэтому начатый процесс требует логического завершения », - отметил и. о. заместителя председателя ОГА Дмитрий Бутрий.





Он рассказал, что по предварительным прогнозам в текущем году планируется создние еще 9 объединенных территориальных общин в 8 районах: Белозерском, Бериславском, Великоалександровском, Великолепетихском, Голопристанском, Ивановском, Скадовском, Высокопольском. Вместе с тем, никаких предложений по добровольному объединению громад не получено от городов областного значения и органов местного самоуправления Бериславского, Великоолександривского, Верхнерогачицкого, Ивановского, Нижнесерогозского, Нововоронцовского и Скадовского районов.





Обратившись к главам РГА, Дмитрий Бутрий добавил: «Сегодня важно активизировать работу по оказанию организационной поддержки, проведения информационно-просветительского содействия добровольному объединению территориальных громад».

Процесса внедрения реформы децентрализации, привлечению собственных и донорских средств, разработке и реализации проектов развития территорий области на Херсонщине будет способствовать создание в 2017 году Агентства регионального развития и Совета объединенных территориальных общин.