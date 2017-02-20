Что будет делать рабочая группа по маршруткам 90 дней? Есть предложения

Вчера в Херсоне прошло заседание инициативной группы, которая инициировала Общественные слушания по тарифам на общественный транспорт, а после них занялась обработкой рекомендаций, которые вошли в Резолюцию слушаний. О наработках группы рассказал сегодня на заседании Общественного совета Дементий Белый.

Инициативная группа наработала свое видение работы рабочей группы по тарифам на маршрутки. Прежде всего, ее заседания должны быть открытыми. Поскольку она будет работать 90 дней, то целесообразно будет поделить задачи следующим образом:

•Наведение элементарного порядка;

•Расчет обоснованного тарифа;

•Усиление общественного контроля за исполнением договоров по правилам перевозок;

•Реформа транспортной отрасли города.

Более подробно о том, какие задачи должны быть выполнены в каждом из пунктов, рассказывает Дементий Белый на видео: