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В Херсоне презентуют учебник "Гендер для Медий"

6 марта в Кризисном медиа-центре.Херсон (ул. Пилипа Орлика (9 января), 30, оф.33) в 13:00 презентуют учебник «Гендер для Медій».

"Мы хотим презентовать в Херсоне этот уникальный учебник, способный полностью перевернуть ваши представления о мире, культуре, обществе. А заодно поговорить о том, что такое гендер и гендерное неравенство, что такое биологический пол и влияет ли он на что-то, а так же о том, как мы создаем культуру, которая создает нас", - сообщают организаторы.

Презентация книги в Херсоне согласована с ее редакторкой Марией Маерчик.

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