Областной совет открыл конкурс проектов для объединенных громад
Херсонский областной совет открывает конкурс проектов развития территориальных громад сел, поселков и городов. С таким проектом решения выступила на заседании комиссии по вопросам соцэкономразвития заместитель председателя областного совета Оксана Рукавишникова.
По словам депутата, конкурс будет своеобразным поощрением для громад. Победители будут избираться созданным конкурсным Советом, в состав которого будут входить 50% депутатов облсовета. Победители конкурса смогут получить средства на любые проекты при условии софинансирования. Средства для победителей конкурса планируют предусмотреть в областном бюджете 2018 год.
Источник: сайт Херсонского областного совета.