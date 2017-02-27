» » В облсовете продлили финансирование бесплатной медицинской диагностики

В облсовете продлили финансирование бесплатной медицинской диагностики

Члены бюджетной комиссии облсовета поддержали финансирование из областного бюджета бесплатной медицинской диагностики населения на июль-август 2017 года.

Об этом сообщается на сайте Херсонского областного совета.

Благодаря тому, что "Агентство, а теперь Управление развития объектов совместной собственности территориальных громад области постоянно осуществляет контроль за использованием этих средств больницами, экономия средств составляет 13%, а это значит, что выделенных средств хватит на больший период, чем мы предполагали", - отметил председатель комиссии Павел Филипчук.

Депутаты поддержали финансирование на указанный период в сумме 1 млн 500 тыс. Грн.

Напомним, с 1 декабря 2016 по инициативе председателя областного совета Владислава Мангера во всех областных лечебно-профилактических учреждениях внедрена бесплатная медицинская диагностика. Что позволяет больным, по направлению врача, бесплатно сделать общий анализ крови, анализ крови на сахар, общий анализ мочи, рентгенографические и флюорографические обследования грудной клетки, ультразвуковых обследований брюшной полости, малого таза и мочевого пузыря.


скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

Херсонский областной совет медицина

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica