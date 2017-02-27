Основне джерело новин місцевих ЗМІ Півдня і Сходу – офіційні прес-релізи

Основним джерелом новин в місцевих медіа Півдня і Сходу України є прес-релізи та повідомлення офіційних структур — 39% новин є по суті передруками цих прес релізів. У той же час, у 31% новин джерелом інформації є власний кореспондент ЗМІ.

Такими є результати дослідження контенту місцевих ЗМІ у восьми південно-східних регіонах України, яке провів ГО “Інститут масової інформації” за підтримки Української ініціативи з підвищення впевненості (UCBI).

Найбільше матеріалів, де основним чи єдиним джерелом інформації є офіційні структури чи особи, зафіксовано в Одесі — близько 55%. Найменше — у ЗМІ Харкова, де прес-релізом є лише кожна четверта новина.

За даними дослідження ІМІ, найчастіше новини з прес-релізів і повідомлень офіційних структур роблять в інтернет-виданнях — майже кожна друга новина (46%), на телебаченні — 39%, найменше — у пресі, 32%.

Власний кореспондент найчастіше є джерелом інформації у теленовинах — 43%, у пресі 33%, а в інтернет-виданнях — лише у 16% новин.

Цікаво, що у 7% новин в регіональних медіа вказаних областей джерело не вказане взагалі, тобто порушений професійний стандарт достовірності. Найчастіше не називають джерело інформації у пресі — у 13% новин. Найбільше новин з неназваним джерелом — у ЗМІ Запоріжжя та Миколаєва (по 12%), найменше — в Одеських (2%).

Соціальні мережі як джерело інформації найбільше новин використовуються інтернет-ЗМІ — 6%, у пресі та на телебаченні цей показник сягає лише 1%.

Як показало дослідження, у період моніторингу, місцеві ЗМІ не використовували російські ЗМІ та ЗМІ окупованих територій як джерело інформації.

Моніторинг провели експерти Інституту масової інформації за підтримки Української ініціативи з підвищення впевненості (UCBI), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Досліджувались місцеві ЗМІ Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Донеччини (Краматорськ та Маріуполь) та Луганщини (Сєвєродонецьк), протягом січня-лютого 2017 року. У кожному регіоні експерти ІМІ аналізували новини у трьох друкованих медіа, чотирьох популярних інтернет-виданнях та двох телеканалах. Загалом опрацьовано 2612 матеріалів друкованих ЗМІ, 4692 матеріали інтернет-ЗМІ, і 650 матеріалів ТВ.

Детальніше з методологією можна ознайомитись на сайті ІМІ.

Моніторинг провели експерти Інституту масової інформації за підтримки Української ініціативи з підвищення впевненості (UCBI), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

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