Сьогодні громадська організація «Народні герої» за участі міського голови Херсона Володимира Миколаєнка та голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва провела урочистий захід із публічного вшанування Народних Героїв.

Звання «Народний герой» удостоєно 19 жителів Херсона та Херсонської області:





Вікторія Вагнер, головний лікар КЗ «Обласна лікарня відновного лікування», вдова загиблого лікаря і активіста Євромайдана Владислава Ковальова, очолювала КЗ «Оберіг», створений для допомоги військовослужбовцям, які повернулися із зони АТО





Елла Бенедик, заслужений тренер України





Григорій Янченко, військовий волонтер, почесний громадянин Херсона





Ольга Безкоровайна, засновниця Комітету солдатських матерів, на сьогодні – очолює обласну організацію солдатських матерів





Галина Уманець, волонтерка, самостійно збирає та відправляє гуманітарну допомогу на передову, де побувала вже більше 50-ти разів





Олександр Васильєв, разом із дружиною організували дитячий будинок сімейного типу, де виховують 5 дітей





Віра Дундук, учитель історії Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №54, Разом із дітьми допомогла волонтерській організації „Херсонська Чайка”. Організовувала дітей для участі у волонтерській діяльності





Олександр Гілін, старший тренер-викладач відділення боротьби вільної Херсонської міської дитячо-юнацької спортивної школи №3 Херсонської міської ради. За свою професійну діяльність Гілін Олександр Валерійович підготував 22 Майстри спорту та 18 кандидатів у Майстри спорту, багато чемпіонів та призерів Чемпіонатів області та України





Тетяна Михайлова, член ГО «Сонячні діти Херсонщини», організаторка численних акцій





Олександр Щербина, лікар-хірург міської клінічної лікарні ім. Є. Карабелеша, учасник АТО





Людмила Козоброд, лікар-педіатр міської клінічної лікарні ім. О.С. Лучанського, обслуговує дітей у Богданівці, Петрівці, Сонячному та Молодіжному, які розташовані від 8 до 40 км від дитячої поліклініки





Сергій Чудинович, настоятель Храму Покрови Пресвятої Богородиці, волонтер, із 2014 року регулярно організовує поїздки до зони АТО





Лариса Польська, голова благодійного фонду «Захист», займає посаду близько 14-ти років





Олег Баркаренко, волонтер, організував у Херсоні роботу Центру тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб





Сергій Кобець, заступник директора ДЮСШ для інвалідів, з 1993 по 2016 рік його вихованці 17 разів виборювали призові місця на чемпіонатах світу та Європи





Наталія Возаловська, керівник Центру допомоги учасникам АТО при Херсонській ОДА





Сергій Свищ, підприємець-волонтер, який з 2014 року постійно допомагає військовим в зоні АТО та на Херсонщині





Тетяна Кузнецова, учитель фізичної культури з настільного тенісу у Херсонському вищому училищі фізичної культури Херсонської обласної ради, тренер юнацької збірної команди, багаторазова чемпіонка України, виховала 12 майстрів спорту, підготувала чемпіонку Європи Ганну Коваленко





Леонід Файзуллін, волонтер, майор запасу, радник з питань організації територіальної оборони в Херсонські області. У 2014 році разом із Сергієм Свищем та добровольцями утримували рубіж на кордоні з анексованим Кримом поблизу с. Чонгар та зводли першу лінію оборони. Постійно бере участь у допомозі українській армії в зоні АТО та на Херсонщині. За його участі підготовлено більше трьох тисяч бійців територіальної оборони.