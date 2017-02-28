Восьмого марта пройдет лекция "История феминизма в Украине"
8 марта в 15:30 после Марша за ратификацию Стамбульской конвенции в помещении Арт Хаба по адресу ул. Гимназическая 30. пройдет лекция на тему "История феминизма в Украине".
В ходе мероприятия активистка херсонской феминистической организации «Иная» Марина Усманова расскажет об основных вехах развития мирового феминистического движения, а так же о том, как они отражались на украинских реалиях и как развивались женское, гендерное и феминистическое движения у нас.
- Являются ли Фемен феминистками?
- Почему украинских политиков пугает слово «гендер»?
- Почему 8 марта – это на советский праздник?
- Был ли феминизм в СССР?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете получить на лекции.