Восьмого марта пройдет лекция "История феминизма в Украине"

8 марта в 15:30 после Марша за ратификацию Стамбульской конвенции в помещении Арт Хаба по адресу ул. Гимназическая 30. пройдет лекция на тему "История феминизма в Украине".

В ходе мероприятия активистка херсонской феминистической организации «Иная» Марина Усманова расскажет об основных вехах развития мирового феминистического движения, а так же о том, как они отражались на украинских реалиях и как развивались женское, гендерное и феминистическое движения у нас.

- Являются ли Фемен феминистками?

- Почему украинских политиков пугает слово «гендер»?

- Почему 8 марта – это на советский праздник?

- Был ли феминизм в СССР?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете получить на лекции.