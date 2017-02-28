"Банковские сбережения" горожан пополнили госбюджет на 2,5 млн гривен

В этом году пассивные доходы жителей нашего города пополнили Государственный бюджет на 2,5 млн гривен. Это на 200 тыс. грн больше, чем было уплачено в январе прошлого года.

Учитывая, что ставка налога на доходы физических лиц в 2017 году осталась неизменной и составляет 18% от доходов в виде процентов, начисленных на депозиты, то можно констатировать некоторое увеличение сбережений херсонцев.





Добавим, что налогообложение пассивных доходов в виде депозитов введен еще 1 августа 2014 года. В первый год ставка НДФЛ для налогообложения пассивных доходов составила 15%. В 2015 году херсонцы платили этот налог по ставке 20%. А с 1 января 2016 года ставка налога составляет 18%.