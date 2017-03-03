Четвертый Балтийско-Черноморский экономический форум стартует в Клайпеде и продолжится в Херсоне

Согласно предварительным договоренностям, которые были достигнуты в позапрошлом году между Херсоном и мэрией литовского города Клайпеда, в 2017 году один из главных экономических площадок стран Балтийского и Черноморского морских бассейнов будет работать на территории двух стран - Литвы и Украины.





Первый этап 4-го «Балтийско-Черноморского экономического форума» состоится 25 мая в г.Клайпеда. Мэрией этого портового города Литвы уже создан организационный комитет, и в координации с Херсоном отрабатывается окончательный, детальный план его проведения. Проведение второго этапа нынешнего форума запланировано в Херсоне.





Указанный системный подход к организации и проведению этого важного экономического мероприятия направлены на обеспечение дополнительных возможностей эффективного сотрудничества представителей Херсонской (Украинской) бизнес среды с коллегами из стран ЕС (в частности Литвы).





Более подробная информация будет размещена в ближайшее время.