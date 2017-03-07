Робоча група з автотранспорту обговорила поточні питання

На вчора було заплановано засідання робочої групи з автотранспорту. Члени РГ зібралися, але кворуму не було, тому засідання не можна було вважати правочинним. Проте присутні все одно обговорили поточні питання.

На засіданні були присутні Ярослав Концевий, Євгенія Вірлич, Вадим Трифонюк, Олександр Мошнягул, Артем Чайковський, Тарас Негруза (представник члена робочої групи), Оксана Булахова, М. Шаповалов (представник члена робочої групи), М. Кузьменко, Ірина Зоря, Аліса Вербицька.Представники члена РГ не мають права голосу, отже, 9 членів РГ замість 10-ти "кворумних" голосувати не могли.

Порядок денний передбачав наступне:

1. Переобрання секретаря у зв'язку із завантаженістю основною роботою Ірини Зорі. Представна кандидатура - Євгенія Вірлич. Заяву подано, проте вона має бути проголосована.

2. Заслуховування представника управління соціального захисту стосовно розрахунків пільгових перевезень та можливості монетизації.

3. Заслуховування запрошеного на засідання Ігоря Пастуха в якості представника Укртрансбезпеки.

Запрошених чиновників не було.

Обговорили наступні питання:

1. Можливість придбання валідаторів. Дійшли висновку, що необхідно вивчити ринок і можливість придбання за рахунок бюджетних коштів.

2. Дуже емоційні пропозиції безготівкого розрахунку в маршрутних таксі та автобусах. Питання було озвучено гостею робочої групи, яка зазначила, що безготівковий розрахунок - це зручно, швидко і запобігає реалізації схем відмивання коштів. Це не просто наша "хотєлка" - це думка громадськості, не завжди активної, проте небайдужої.

3. Іриною Зорею було озвучено попередні результати громадського розгляду результатів аудиту "Ремпобуттехніки". У звичних традиціях популізму підприємство заявляло, що незалежний аудит підтвердив розрахунки тарифів у 5 грн. По-перше, виявилось, що аудит було проведено лише за ДВОМА маршрутами, а маршрутів у підприємства більше. Отже, аудит не є репрезентативним, навіть якщо він дійсно незалежний. По-друге, перевізник усіляко намагався "пояснити", що це не наша справа - копирсатись в його арендованих автівках і розрахунки доходів він не надасть.

Було ухвалено рішення до середи (вівторок, 14.03 включно) зібрати пропозиції Меморандуму до мера та в п'ятницю (17.03) провести наступне засідання робочої групи.