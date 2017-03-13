В воскресенье херсонцам расскажут о критическом мышлении
В воскресенье, 19 марта, в Херсонской областной универсальной научной библиотеке им.Олеся Гончара в 12:00 состоится встреча с экспертом на тему «Критическое мышление».
На встрече с экспертом в рамках проекта ХМИГ Кипяток PRO100 узнаем как критическое мышление помогает цивилизованному обществу развиваться.
PRO100 - это платформа для встреч экспертов, обладающих знаниями и навыками в определенной сфере, с аудиторией, заинтересованной в приобретении новой, полезной и практической информации.
У эксперта есть всего 100 минут, чтобы поделиться эксклюзивной информацией и опытом.
Участниками встречи могут стать все желающие.
Гарантируем новые эмоции и вдохновение!
Мероприятие в Фейсбуке - https://www.facebook.com/events/490625121326258/