В воскресенье херсонцам расскажут о критическом мышлении

В воскресенье, 19 марта, в Херсонской областной универсальной научной библиотеке им.Олеся Гончара в 12:00 состоится встреча с экспертом на тему «Критическое мышление».

На встрече с экспертом в рамках проекта ХМИГ Кипяток PRO100 узнаем как критическое мышление помогает цивилизованному обществу развиваться.





PRO100 - это платформа для встреч экспертов, обладающих знаниями и навыками в определенной сфере, с аудиторией, заинтересованной в приобретении новой, полезной и практической информации.





У эксперта есть всего 100 минут, чтобы поделиться эксклюзивной информацией и опытом.





Участниками встречи могут стать все желающие.





Гарантируем новые эмоции и вдохновение!