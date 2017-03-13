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В воскресенье херсонцам расскажут о критическом мышлении

В воскресенье, 19 марта, в Херсонской областной универсальной научной библиотеке им.Олеся Гончара в 12:00 состоится встреча с экспертом на тему «Критическое мышление».

На встрече с экспертом в рамках проекта ХМИГ Кипяток PRO100 узнаем как критическое мышление помогает цивилизованному обществу развиваться.


PRO100 - это платформа для встреч экспертов, обладающих знаниями и навыками в определенной сфере, с аудиторией, заинтересованной в приобретении новой, полезной и практической информации.


У эксперта есть всего 100 минут, чтобы поделиться эксклюзивной информацией и опытом.


Участниками встречи могут стать все желающие.


Гарантируем новые эмоции и вдохновение!


Мероприятие в Фейсбуке - https://www.facebook.com/events/490625121326258/ скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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