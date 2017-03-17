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У Херсоні презентують індекс демократичного розвитку областей України – 2016

23 березня 2017 року о 13.00 у прес-клубі «Новий день», що за адресою вул. Преображенська, 26, відбудеться прес-конференція «Індекс демократичного розвитку областей України – 2016. Презентація результатів по Херсонській області». Організатором заходу є Херсонська міська громадська організація Центр досліджень південноукраїнського прикордоння.  Захід проводиться в рамках проекту «Сприяння реформам та розвиток підзвітності в регіонах України», який реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) у партнерстві з Херсонською міською громадською організацією Центр досліджень південноукраїнського прикордоння у складі Асоціації регіональних аналітичних центрів за підтримки National Endowment for Democracy (NED).

Під час заходу будуть представлені результати дослідження «Індекс демократичного розвитку областей України – 2016» по Херсонській області.

До участі у заході запрошуються представники засобів масової інформації, громадські активісти та всі зацікавлені особи.

Контактна інформація: тел..: 050-982-80-62, Коробов Володимир Кузьмич;

E-mail: sufrc@i.ua

Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки National Endowment for Democracy (NED). Відповідальність за зміст даної публікації покладається виключно на Центр досліджень південноукраїнського прикордоння. Інформація, наведена в даній публікації, ні за яких обставин не може розглядатися як така, що відбиває позицію National Endowment for Democracy (NED).

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