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Виталий Богданов: «Остановите преступления Миколаенко!»

Во время депутатских обращений на сегодняшней сессии горсовета выступил Виталий Богданов («Укроп»), заявивший, что городской голова Владимир Миколаенко выходит за рамки своих полномочий, «совершает должностное преступление».

«То, что проголосовали 54 депутата, он отменил росчерком пера. А именно – это о решении 24.06.16 – структура и функционал всех замов», - заявил Богданов.

Кроме того, он сказал, что «песенка Миколаенко скоро закончится» и обратился к секретарю горсовета Елене Урсуленко с просьбой должна следить за регламентом.

«Вы знаете, сколько в прошлом году было рабочих решений исполкома? 57! Домашних, рабочих решений исполкома. То есть больше 1 в неделю!», - возмутился депутат.

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