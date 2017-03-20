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Депутаты наконец утвердили изменения в городской бюджет на 2017 год

Депутаты Херсонского городского совета частично утвердили изменения в городской бюджет на 2017 год.


В частности, за счет свободного остатка доходной части бюджета 30 млн 7 тыс. 775 грн выделено на содержание учреждений здравоохранения.


5 млн грн выделено на увеличение субвенции областному бюджету на обслуживание населения, прикрепленного к КЗ "Областная больница восстановительного лечения" Херсонского областного совета.


826 тыс 680 грн выделено управлению транспортной, дорожной инфраструктуры и связи: 526 тыс 680 грн - на финансовую поддержку КП "Херсонкоммунтранссервис" в межнавигационный период, 300 тыс грн - увеличение расходов на КП "Городское дорожное управление» и КП «Дорожник».


9 млн 79 тыс 574 грн выделили на социальную сферу, в частности на оказание адресной денежной помощи (3,9 млн грн), приобретение подарков к праздникам отдельным льготным категориям детей (28 466 тыс грн), предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг ( 4 млн 889 тыс 939 грн), обеспечение питания малообеспеченных слоев населения (200 тыс грн).


Кроме того, 15 тыс грн на оздоровление детей в пришкольном лагере при ОУЗ №17 выделены за счет другой субвенции из бюджета Степановского сельсовета.


15 тыс грн выделено на питание льготных категорий учащихся ДОУ Белозерское профессиональное училище №6 за счет другой субвенции из бюджета Белозерского райсовета.


Источник: сайт Херсонского горсоветаскачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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