Херсонський офіс МПР почав дистанційно консультувати об’єднані громади

Юристи Херсонського офісу Мережі правового розвитку почали надавати правову допомогу першій в області Кочубеївській об’єднаній громаді, причому роблять це дистанційно. Під’їзні дороги к селам громади знаходяться в жахливому стані. Тому було вирішено проводити консультації за допомогою сучасних комп’ютерних технологій – через Skype-зв’язок. Юрист МПР Олександр Токаленко надав кочубеївцям вже більше 20 консультацій.

Звичайних мешканців громади більше всього турбують земельні питання, зокрема оформлення спадкування прав на земельні ділянки. На другому за популярністю місці питання щодо відумерлої спадщини.

По своїм питанням звернулись до громадської приймальні і представники сільської влади: це оформлення документації під сміттєзвалище та прав на водокористування. Юристи МПР підготували докладні роз’яснення з цих питань, які є вкрай важливими для громади, в 14 селах якої немає жодного фахівця з правовою освітою.