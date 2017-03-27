В горсовете сократили количество комиссий
В составе городского совета VII созыва отныне будет действовать 6 постоянных депутатских комиссий вместо 10-ти.
Депутаты городского совета внесли изменения в решение "Об образовании постоянных депутатских комиссий городского совета VII созыва и утверждении Положения о них".
Отныне вместо 10 постоянных депутатских комиссий в составе городского совета VII созыва будет действовать 6, сообщается на сайте города:
- постоянная комиссия мандатная, по вопросам регламента, депутатской деятельности, этики, законности, правопорядка, прав человека и взаимодействию с общественными организациями, антикоррупционной политики, содействие децентрализации, развития местного самоуправления и гражданского общества, свободы слова и информации;
- постоянная комиссия по вопросам планирования, финансов, бюджета и социально-экономического развития и регуляторной политики.
- постоянная комиссия по вопросам градостроительства, архитектуры, коммунальной собственности и регулирования земельных отношений.
- постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергосбережения и инженерной инфраструктуры.
- постоянная комиссия по вопросам образования, спорта, культуры, медицины, социальной защиты населения, охраны окружающей среды и по делам молодежи.
- постоянная комиссия по вопросам промышленности, предпринимательства, торговли, туризма, транспорта и связи, рекламы и сферы услуг.
В состав постоянной депутатской комисии мандатной, по вопросам регламента, депутатской деятельности, этики, законности, правопорядка, прав человека и взаимодействию с общественными организациями, антикоррупционной политики, содействие децентрализации, развития местного самоуправления и гражданского общества, свободы слова и информации вошли:
- Екатерина Пушкарева;
- Станислав Трошин;
- Дмитрий Ильченко;
- Елена Мазур;
- Виталий Богданов.
Председатель комиссии - Дмитрий Ильченко.
В состав постоянной депутатской комисии по вопросам планирования, финансов, бюджета и социально-экономического развития и регуляторной политики вошли:
- Михаил Чемерис;
- Иван Горланов;
- Андрей Дмитриев;
- Дмитрий Иванов;
- Галина Луговая;
- Ольга Маренчук;
- Юрий Мариев;
- Руслан Рубан;
- Юрий Кириллов;
- Ирина Ценкер.
Председатель комиссии - Руслан Рубан.
В состав постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры, коммунальной собственности и регулирования земельных отношений входят:
- Сергей Белоковиленко;
- Игорь Грек;
- Алексей Заболотный;
- Юрий Климентенко;
- Оксана Матусевич;
- Игорь Семенчев;
- Игорь Токарев;
- Антон Хмаро.
Председатель комиссии - Игорь Грек.
В состав постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергосбережения и инженерной инфраструктуры вошли:
- Оксана Дьякова;
- Лариса Леонова;
- Евгений Назарян;
- Роман Пидперигора;
- Аркадий Подлесный;
- Сергей Собчук;
- Виталий Урбанский;
- Вячеслав Яременко.
Председатель комиссии - Сергей Собчук.
В состав постоянной депутатской комиссии по вопросам образования, спорта, культуры, медицины, социальной защиты населения, охраны окружающей среды и по делам молодежи входят:
- Нелля Голубенко;
- Артем Кияновский;
- Евгений Матковский;
- Леонид Ремига;
- Владимир Сальдо;
- Валентин Сух;
- Олег Черненко.
Председатель комиссии - Леонид Ремига.
В состав постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства, торговли, туризма, транспорта и связи, рекламы и сферы услуг вошли:
- Алла Беличенко;
- Дмитрий Больбот;
- Александр Васильев;
- Александр Ложичев;
- Станислав Лысюк;
- Егор Устинов.
Председатель комиссии - Егор Устинов.