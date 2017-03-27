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В горсовете сократили количество комиссий

В составе городского совета VII созыва отныне будет действовать 6 постоянных депутатских комиссий вместо 10-ти.

Депутаты городского совета внесли изменения в решение "Об образовании постоянных депутатских комиссий городского совета VII созыва и утверждении Положения о них".


Отныне вместо 10 постоянных депутатских комиссий в составе городского совета VII созыва будет действовать 6, сообщается на сайте города:


- постоянная комиссия мандатная, по вопросам регламента, депутатской деятельности, этики, законности, правопорядка, прав человека и взаимодействию с общественными организациями, антикоррупционной политики, содействие децентрализации, развития местного самоуправления и гражданского общества, свободы слова и информации;


- постоянная комиссия по вопросам планирования, финансов, бюджета и социально-экономического развития и регуляторной политики.


- постоянная комиссия по вопросам градостроительства, архитектуры, коммунальной собственности и регулирования земельных отношений.


- постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергосбережения и инженерной инфраструктуры.


- постоянная комиссия по вопросам образования, спорта, культуры, медицины, социальной защиты населения, охраны окружающей среды и по делам молодежи.


- постоянная комиссия по вопросам промышленности, предпринимательства, торговли, туризма, транспорта и связи, рекламы и сферы услуг.


В состав постоянной депутатской комисии мандатной, по вопросам регламента, депутатской деятельности, этики, законности, правопорядка, прав человека и взаимодействию с общественными организациями, антикоррупционной политики, содействие децентрализации, развития местного самоуправления и гражданского общества, свободы слова и информации вошли:


- Екатерина Пушкарева;


- Станислав Трошин;


- Дмитрий Ильченко;


- Елена Мазур;


- Виталий Богданов.


Председатель комиссии - Дмитрий Ильченко.


В состав постоянной депутатской комисии по вопросам планирования, финансов, бюджета и социально-экономического развития и регуляторной политики вошли:


- Михаил Чемерис;


- Иван Горланов;


- Андрей Дмитриев;


- Дмитрий Иванов;


- Галина Луговая;


- Ольга Маренчук;


- Юрий Мариев;


- Руслан Рубан;


- Юрий Кириллов;


- Ирина Ценкер.


Председатель комиссии - Руслан Рубан.


В состав постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры, коммунальной собственности и регулирования земельных отношений входят:


- Сергей Белоковиленко;


- Игорь Грек;


- Алексей Заболотный;


- Юрий Климентенко;


- Оксана Матусевич;


- Игорь Семенчев;


- Игорь Токарев;


- Антон Хмаро.


Председатель комиссии - Игорь Грек.


В состав постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергосбережения и инженерной инфраструктуры вошли:


- Оксана Дьякова;


- Лариса Леонова;


- Евгений Назарян;


- Роман Пидперигора;


- Аркадий Подлесный;


- Сергей Собчук;


- Виталий Урбанский;


- Вячеслав Яременко.


Председатель комиссии - Сергей Собчук.


В состав постоянной депутатской комиссии по вопросам образования, спорта, культуры, медицины, социальной защиты населения, охраны окружающей среды и по делам молодежи входят:


- Нелля Голубенко;


- Артем Кияновский;


- Евгений Матковский;


- Леонид Ремига;


- Владимир Сальдо;


- Валентин Сух;


- Олег Черненко.


Председатель комиссии - Леонид Ремига.


В состав постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства, торговли, туризма, транспорта и связи, рекламы и сферы услуг вошли:


- Алла Беличенко;


- Дмитрий Больбот;


- Александр Васильев;


- Александр Ложичев;


- Станислав Лысюк;


- Егор Устинов.


Председатель комиссии - Егор Устинов.

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