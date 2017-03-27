В горсовете сократили количество комиссий

В составе городского совета VII созыва отныне будет действовать 6 постоянных депутатских комиссий вместо 10-ти.

Депутаты городского совета внесли изменения в решение "Об образовании постоянных депутатских комиссий городского совета VII созыва и утверждении Положения о них".





Отныне вместо 10 постоянных депутатских комиссий в составе городского совета VII созыва будет действовать 6, сообщается на сайте города:





- постоянная комиссия мандатная, по вопросам регламента, депутатской деятельности, этики, законности, правопорядка, прав человека и взаимодействию с общественными организациями, антикоррупционной политики, содействие децентрализации, развития местного самоуправления и гражданского общества, свободы слова и информации;





- постоянная комиссия по вопросам планирования, финансов, бюджета и социально-экономического развития и регуляторной политики.





- постоянная комиссия по вопросам градостроительства, архитектуры, коммунальной собственности и регулирования земельных отношений.





- постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергосбережения и инженерной инфраструктуры.





- постоянная комиссия по вопросам образования, спорта, культуры, медицины, социальной защиты населения, охраны окружающей среды и по делам молодежи.





- постоянная комиссия по вопросам промышленности, предпринимательства, торговли, туризма, транспорта и связи, рекламы и сферы услуг.





В состав постоянной депутатской комисии мандатной, по вопросам регламента, депутатской деятельности, этики, законности, правопорядка, прав человека и взаимодействию с общественными организациями, антикоррупционной политики, содействие децентрализации, развития местного самоуправления и гражданского общества, свободы слова и информации вошли:





- Екатерина Пушкарева;





- Станислав Трошин;





- Дмитрий Ильченко;





- Елена Мазур;





- Виталий Богданов.





Председатель комиссии - Дмитрий Ильченко.





В состав постоянной депутатской комисии по вопросам планирования, финансов, бюджета и социально-экономического развития и регуляторной политики вошли:





- Михаил Чемерис;





- Иван Горланов;





- Андрей Дмитриев;





- Дмитрий Иванов;





- Галина Луговая;





- Ольга Маренчук;





- Юрий Мариев;





- Руслан Рубан;





- Юрий Кириллов;





- Ирина Ценкер.





Председатель комиссии - Руслан Рубан.





В состав постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры, коммунальной собственности и регулирования земельных отношений входят:





- Сергей Белоковиленко;





- Игорь Грек;





- Алексей Заболотный;





- Юрий Климентенко;





- Оксана Матусевич;





- Игорь Семенчев;





- Игорь Токарев;





- Антон Хмаро.





Председатель комиссии - Игорь Грек.





В состав постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергосбережения и инженерной инфраструктуры вошли:





- Оксана Дьякова;





- Лариса Леонова;





- Евгений Назарян;





- Роман Пидперигора;





- Аркадий Подлесный;





- Сергей Собчук;





- Виталий Урбанский;





- Вячеслав Яременко.





Председатель комиссии - Сергей Собчук.





В состав постоянной депутатской комиссии по вопросам образования, спорта, культуры, медицины, социальной защиты населения, охраны окружающей среды и по делам молодежи входят:





- Нелля Голубенко;





- Артем Кияновский;





- Евгений Матковский;





- Леонид Ремига;





- Владимир Сальдо;





- Валентин Сух;





- Олег Черненко.





Председатель комиссии - Леонид Ремига.





В состав постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства, торговли, туризма, транспорта и связи, рекламы и сферы услуг вошли:





- Алла Беличенко;





- Дмитрий Больбот;





- Александр Васильев;





- Александр Ложичев;





- Станислав Лысюк;





- Егор Устинов.





Председатель комиссии - Егор Устинов.