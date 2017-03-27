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КВУ склав ТОП-5 політиків-ксенофобів

Голова ВО "Свобода", колишній народний депутат України Олег Тягнибок очолив рейтинг українських політиків-ксенофобів.

Такий висновок зробили експерти проекту "Дослівно", проаналізувавши виступи народних депутатів восьми скликань.

До рейтингу потрапили діючі народні депутати Надія Савченко та Андрій Білецький, а також колишні нардепи від ВО "Свобода" Ігор Мірошниченко та Юрій Сиротюк.

"Український політикум має досить низький рівень ксенофобії, що засвідчує здорову й толерантну громаду та суспільство. Проте деякі політики все ж дозволяють собі різкі заяви щодо тих чи інших національностей. Зокрема, це представники націоналістичних партій, до яких минулого тижня приєдналася Надія Савченко. Це політичні карлики, за якими у повній мірі не можна характеризувати українську політичну арену", - заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.


Джерело:"Дослівно"

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