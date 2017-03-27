Завтра заседание рабочей группы по автотранспорту. Приглашаются журналисты
Завтра, 29 марта, в 14.00 в малом зале горсовета состоится заседание рабочей группы по автотранспорту.
Заседание планируется в формате пресс-конференции, члены рабочей группы озвучат ответы на популярные вопросы, а также обсудят Меморандум, разработку таких документов как проекты новых договоров, положения про конкурс, положение про билет, создание общественного совета при управлении транспорта.
На заседание рабочей группы приглашаются журналисты всех заинтересованных СМИ.