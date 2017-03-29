Инвестиционная привлекательность Херсонщины повысилась - Гордеев

В своем публичном отчете председатель облгосадминистрации Андрей Гордеев охарактеризовал потенциал области, как инвестиционно привлекательный.

Об этом написано на сайте Херсонской областной государственной администрации.

В 2016 году освоено почти 4,5 млрд грн капитальных инвестиций, что на 36% больше по сравнению с прошлым годом. Это является свидетельством возвращения доверия инвесторов к Херсонщине.





Налажено сотрудничество с крупными международными финансовыми организациями: Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк - в сфере проектов по восстановлению орошения; Китайская торговая ассоциация - в сфере инвестиционной деятельности и увеличение товарооборота; Акционерный банк «Укргазбанк»; Международный торговый центр при ООН и другие.





Кроме того, установлено договоренности о сотрудничестве с регионами Республик Ирак и Иран, Турции и Италии.





Мы с вами создали условия безопасности и мира на Херсонщине. Как следствие, общий объем прямых иностранных инвестиций региона вырос и составляет более 193 доллара США в расчете на одного человека.





В 2016 году начата реализация ряда инвестиционных проектов, которые будут способствовать существенному увеличению поступлений как иностранных, так и капитальных инвестиций. Это увеличение производственной мощности по переработке семян подсолнечника на базе предприятия «Каргилл» в городах Каховка и Новая Каховка, по переработке томатов на базе агрофирмы «Интегрированные агросистемы» в Голопристанском районе. Также строительство солнечных и ветряных электростанций на территории Великоалександровского, Каланчацкого, Генического, Высокопольского районах и в городе Скадовск. Кроме того, проведение реконструкции речного грузового причала в городе Таврийск и введение в эксплуатацию завода по разливу минеральных вод в Нововоронцовском районе.





Инвестиционная активность региона началась именно со строительства зернового перегрузочного терминала компании «Нибулон» в городе Голая Пристань, стоимость проекта которого составляет 500 млн грн.





В планах генерального директора компании «Нибулон» Алексея Вадатурского реализовать еще один проект по строительству порта в Геническом районе до первого мая 2018 года.





Всего в течение 2016 областной государственной администрацией заключен 18 меморандумов и протоколов о намерениях по реализации инвестиционных проектов с иностранными и отечественными компаниями.





Также в 2016 году налажено сотрудничество Европейский банком реконструкции и развития и Всемирным банком в сфере проектов по восстановлению орошения; Китайской торговой ассоциацией в сфере инвестиционной деятельности и увеличение товарооборота; АБ «Укргазбанк»; МТЦ при ООН, с которым начат проект международной технической помощи малому и среднему предпринимательству в вопросах выхода на внешние рынки, а также с Международным трейд-клубом в Украине.





Также достигнуты договоренности о сотрудничестве с регионами Республик Ирак и Иран, Турции и Италии.