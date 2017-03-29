8 депутатів пропустили всі засідання Ради в березні
КВУ в рамках проекту Дослівно проаналізував відвідування народними депутатами засідань Верховної Ради в березні. За даними письмової та електронної реєстрації 8 народних депутатів пропустили всі пленарні засідання Верховної Ради у березні.
Серед нардепів-прогульників Семен Семенченко і Тарас Пастух із "Самопомочі", Євген Бакулін із "Опозиційного блоку", Вячеслав Богуслаєв з групи «Воля Народу», а також позафракційні Євгеній Мураєв та Дмитро Ярош.
Не ходили на засідання Ради й Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.
«Березень виявився насиченим місяцем в роботі парламенту. За цей час відбулося 12 пленарних засідань Ради, на яких було прийнято майже півсотні різних законодавчих актів. Серед іншого парламент прийняв закон, який розблоковує вибори у об’єднаних громадах з різних районів. Попри це, на робочому місці як правило перебували лише 331 народний депутат із 423, а 8 депутатів взагалі пропустили всі засідання Ради. Це не сприяє довірі виборців ані до таких осіб, ані до парламенту в цілому», – підкреслив голова КВУ Олексій Кошель.
Джерело: ВГО КВУ