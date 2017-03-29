Директор фирмы-перевозчика "Иксора" рассказал "что почем"

Сегодня в горсовете состоялось заседание рабочей группы по автотранспорту. Правда, кворума не было, поэтому собравшиеся не могли голосовать и принимать решения, зато на заседании присутствовал директор фирмы-перевозчика "Иксора" Николай Христофорович Джиганский, чей бенефис никого не оставил равнодушным.

Николай Христофорович рассказал, что думает о работе рабочей группы, озвучил свои предложения, рассказал, почему необходимо повышение тарифов, попытался раскрыть "секрет фирмы" – как перевозчики считают пассажиропоток. Видео смотрите ниже.