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Расчет тарифа на автотранспорт под угрозой

Уже на третьем заседании рабочей группы по автотранспорту не собирается кворум. По совам члена группы, аудитора Ирины Зори, на сегодняшний день расчет тарифа невозможен, так как не все перевозчики предоставили расчеты.

О сложностях в рабочей группе рассказала Ирина Зоря (см.видео).  

Как отметил член рабочей группы Александр Мошнягул, можно ведь просто рекомендовать городскому голове не повышать тариф на проезд в автотранспорте. Однако перевозчикам такая идея совсем не понравилась.

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