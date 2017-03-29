Розгляд справи щодо підвищенн тарифу на автотранспорт перенесли

Вчора відбулося засідання Одеського Апеляційного суду щодо призупинення рішення виконкому про підвищення тарифу на проїзд в маршрутках.

Розгляд справи перенесли на 05.04 через клопотання про залучення до справи оригінальну рішення виконком та інших необхідних документів. Про це повідомляє в Фейсбуці громадська активістка Рімма Бараненко.

"Ми розуміємо, що це питання в судовому порядку можно вирішувати дуже довго. Тому ЗАКЛИКАЄМО ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ ПІДНЯТИ ПИТАННЯ ТАРИФІВ ЗАВТРА НА СЕСІЇ. При чому з'явитися у повному складі і проголосувати згідно совісті та здорового глузду!

Херсонців теж закликаємо прийти о 10.00 до міської ради і висловити свою позицію по маршрутках! І вимагати депутатів прийняти рішення на користь громади!", - пише активістка.