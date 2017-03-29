» » Розгляд справи щодо підвищенн тарифу на автотранспорт перенесли

Розгляд справи щодо підвищенн тарифу на автотранспорт перенесли

Вчора відбулося засідання Одеського Апеляційного суду щодо призупинення рішення виконкому про підвищення тарифу на проїзд в маршрутках.

Розгляд справи перенесли на 05.04 через клопотання про залучення до справи оригінальну рішення виконком та інших необхідних документів. Про це повідомляє в Фейсбуці громадська активістка Рімма Бараненко.

"Ми розуміємо, що це питання в судовому порядку можно вирішувати дуже довго. Тому ЗАКЛИКАЄМО ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ ПІДНЯТИ ПИТАННЯ ТАРИФІВ ЗАВТРА НА СЕСІЇ. При чому з'явитися у повному складі і проголосувати згідно совісті та здорового глузду!

Херсонців теж закликаємо прийти о 10.00 до міської ради і висловити свою позицію по маршрутках! І вимагати депутатів прийняти рішення на користь громади!", - пише активістка.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

херсон транспорт тарифи

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica