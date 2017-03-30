Секретар міськради Олена Урсуленко вважає рішення позачергової сесії незаконними і звернулася з цього приводу в Прокуратуру й СБУ.

Таку заяву Олена Борисівна оприлюднила на своїй сторінці в Фейсбуці:

«Рішення позачергового засідання Херсонської міської ради не відповідають приписам чинного законодавства. А саме: Закону України «Про місцеве самоврядування», «Про доступ до публічної інформації », а також – діючого регламенту міської ради VІІ скликання. Після того, як я отримала на підпис рішення цієї позачергової сесії, я, не вагаючись, написала зауваження. У своєму зауваженні я внесла пропозицію міському голові ветувати рішення міськради про внесення змін до бюджету 2017 року.Таку пропозицію внесли депутати ще під час пленарного засідання. У понеділок я звернулась до прокуратури з приводу перевірки законності проведення позачергової сесії без попереднього обговорення у постійних комісіях та публікації проектів на офіційному сайті. Попри це, рішення вже підписане міським головою. І мій наступний крок – звернення до СБУ. Я – проти таких підходів у роботі чиновників і депутатів, які працюють на власний інтерес при розподілі коштів громади. Адже на позачерговій сесії швидко розподілили 100 млн. гривень! Також маю зауваження до рішення «Про обрання голів постійних комісій та затвердження складу комісій». Процедура прийняття була аналогічною – кулуарні домовленості замість публічного обговорення».

Нижче публікуємо зауваження, підготовлені Оленою Урсуленко.