Затвра брифінг з теми «Прийняття перших в Україні стратегій об’єднаних громад»

04 квітня о 10:15 в Кризовому медіа-центрі Херсон (вул. Пилипа Орлика (9 Січня) 30, 1й поверх, 33 оф.) відбудеться прес-брифінг з теми "Прийняття перших в Україні стратегій об’єднаних громад". На заході буде представлена реакція мешканців на нещодавнє об’єднання громад, виклики, з якими зіштовхнулись голови громад.

Ці та інші питання будуть висвітлені під час брифінгу за підсумками річних проектів громадських організацій з демократичного стратегічного розвитку об’єднаних громад, що реалізовані протягом 2016-2017 рр. за підтримки МФ «Відродження». Брифінг відбудетеся у форматі телемосту між Києвом , Херсоном та Миколаєвом. Після спілкування з колегами учасники брифінгу в Херсоні матимуть змогу продовжити дискусію.

Спікери в Херсоні:

•Олександр Мошнягул, голова правління ГО «Причорноморський центр політичних і соціальних досліджень».

•Іван Дудар, сільський голова Кочубеївської сільської ради об'єднаної територіальної громади.

Спікери по скайп-зв’язку:

•Михайло Золотухін, директор ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» (скайп-включення з Українського кризового медіа-центру. Київ)

•Тетяна Кірілова, голова правління ГО «Громадська ініціатива Луганщини» (скайп-включення з Українського кризового медіа-центру. Київ)

•Андрій Крупнік, заступник голови ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» (скайп-включення з Українського кризового медіа-центру. Київ)

•Тетяна Золотухіна, експерт ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» (скайп-включення з Кризового медіа-центру. Миколаїв) (скайп-включення з Українського кризового медіа-центру. Київ)

•Інна Копійка, сільський голова Куцурубської сільської ради об'єднаної територіальної громади (скайп-включення з Кризового медіа-центру. Миколаїв) (скайп-включення з Українського кризового медіа-центру. Київ).