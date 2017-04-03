Одинадцять народних депутатів жодного разу не проголосували в березні

КВУ в рамках проекту Дослівно проаналізував голосування народних депутатів у березні. 11 народних депутатів жодного разу не проголосували за майже місяць роботи. 45 депутатів взяли участь у менше 10% голосувань. Загалом у березні відбулося 332 голосування.

Жодного разу не проголосували наступні депутати: Семен Семенченко, Тарас Пастух («Самопоміч»), Євген Бакулін, Вадим Рабінович («Опозиційний блок»), Вячеслав Богуслаєв («Воля Народу»), Денис Дзензерський («Народний Фронт»), Віталій Чепинога (БПП), а також позафракційні Євгеній Мураєв та Дмитро Ярош.

Крім того не голосували розшукувані українською владою Сергій Клюєв та Олександр Онищенко.

«Окремі депутати фактично виключилися із парламентської роботи. До прикладу, Семен Семенченко в березні не відвідав жодного засідання Ради і, відповідно, ні разу не проголосував. Вадим Рабінович та Євгеній Мураєв, попри активну діяльність поза парламентом, також не голосували в Раді. Для багатьох політикиів відмова від голосування стала своєрідною формою протесту. Проте такі методи не сприяють належній роботі парламенту», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Лише два народні депутати (Ігор Васюник та Віктор Пинзеник) взяли участь у 100% голосувань.

Джерело: ВГО КВУ