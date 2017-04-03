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За рік існування Кочубеївська швидка допомога врятувала 4 життя

За рік роботи швидка допомога Кочубеївської об’єднаної територіальної громади врятувала від смерті чотирьох людей.

Про це розповів голова Кочубеївської сільської ради об'єднаної територіальної громади Іван Дударь під час прес-брифінгу в херсонському Кризовому медіа-центрі.

За його словами, раніше швидкої допомоги в Кочубеївці фактично взагалі не було. Але за рік роботи вдалося налагодити роботу швидкої допомоги, доказом чого є 4 випадки порятунку життя людей. Крім того, кочубеївська швидка допомога інколи виїжджає в інші райони.

«30 березня на сесії ми вже виділили кошти на придбання кардіографа для лікарні та на комп’ютерне забезпечення», - зазначив Іван Дударь.

За словами голови, швидка допомога – це 12 робочих місць, тобто 12 сімей в громаді отримують додаткову зарплату.

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