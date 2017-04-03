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У Кочубеївській ОТГ створять кооператив з молокозбирання та молокопереробки

Завдяки Стратегії сталого розвитку Кочубеївської ОТГ громада отримала фінансування за програмою USAD "АгроІнвест" на розвиток кооперативів з молокозбирання та молокопереробки.

Про це розповів голова Кочубеївської сільської ради об'єднаної територіальної громади Іван Дударь під час прес-брифінгу в херсонському Кризовому медіа-центрі.

«Практично всі власники корів будуть членами цього кооперативу. Ми будемо будувати молокозбиральні, пастеризувати молоко, адже за законом продавати молоко можна після пастеризації», - коментує Іван Іванович.

Поки що люди бояться, не вірять, що це реально і що гроші повернуться, тому керівництво Кочубеївської ОТГ буде спілкуватися з громадами, де здійснюються подібні проекти.  

На сьогоднішній день з Кочубеївку приїжджають 3 молоковози і всі з Дніпропетровської області. А даний кооператив буде зареєстрований на території ОТГ, тож він буде платити податок в місцевий бюджет.

Крім того, громада зможе регулювати чесність цієї організації, адже, за словами голови Кочубеївської сільради об'єднаної територіальної громади, в минулому році перекупщики обдурили людей –подали такі податкові декларації, в яких свої доходи записали на кочубеївців. У зв’язку з цим люди втратили субсидії, а встановити справедливість у судовому порядку не вдалося.

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