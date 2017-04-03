Школярі Кочубеївської громади більше не будуть ходити в школу в сусідню область

На сьогоднішній день в Кочубеївській ОТГ працюють 4 школи, одна з яких опорна, а інші – філії. Але поки що деякі діти ходять до школи в Дніпропетровську область – через річку.

Про це розповів голова Кочубеївської сільської ради об'єднаної територіальної громади Іван Дударь під час прес-брифінгу в херсонському Кризовому медіа-центрі.

За його словами, зараз у громаді день у день їздить шкільний автобус, тож довіра мешканців зростає і є надія, що скоро кочубеївці не будуть відправляти дітей до школи в сусідню область, а надаватимуть перевагу своїй.