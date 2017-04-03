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У Кочубеївській ОТГ створюється ЦНАП

Незабаром у Кочубеївській ОТГ буде відкрито Центр надання адміністративних послуг.

Як розповів голова Кочубеївської сільської ради об'єднаної територіальної громади Іван Дударь під час прес-брифінгу в херсонському Кризовому медіа-центрі, вже прийняте рішення про відкриття ЦНАПУ, проект знаходиться на розгляді.

Фахівці допомогли кочубеївцям розробити низку документів для відкриття ЦНАПу, що допомогло виграти конкурс, який проводився Федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) у партнерстві з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.


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